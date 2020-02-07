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Ankara'da baba dehşeti! Erkek arkadaşı olduğunu öğrenince kızı Şeyma Yıldız'ı öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2020
ANKARA'DA BABA DEHŞETİ! ERKEK ARKADAŞI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi 'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası H.Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan 'ı görenler, polise ihbarda bulundu.

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