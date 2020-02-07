07 Şubat 2020, Cuma
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Denizli'de eğitime kar engeli! 2 ilçede eğitime ara verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2020
O İLİMİZDE EĞİTİME KAR ENGELİ

'nin ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

'nin ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

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