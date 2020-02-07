07 Şubat 2020, Cuma
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İstanbul Valiliğinden kar uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaşarak ’da bugün karla karışık yağmur beklendiğinin uyarısını yaptı. Karla karışık yağmurun yerini, yarın kar yağışına bırakacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. 'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3; Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olacak.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'a kar uyarısı | 7 Şubat 2020 hava durumu

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