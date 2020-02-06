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BUDO'dan son dakika sefer iptalleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ...

SON DAKİKA HABERİ: Bursa Deniz Otobüslerinin () bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin () internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00 Bursa (Mudanya) - (Eminönü/), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.


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