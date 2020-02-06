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Son dakika: Kayseri'nin Talas ilçesinde okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
KAYSERİ'NİN O İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Son dakika haberi... 'de nedeniyle Talas ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. İlde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu ve çatılarda kopan  parçalar araçlara zarar verdi.

'de dün geceden itibaren etkili olan nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu.

Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda çatılarda kopan parçalar park halindeki araçlara büyük zarar verdi.

Özellikle Talas ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde öğrencilerin can güvenliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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