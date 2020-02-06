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Afyonkarahisar'da tren kazası! Bariyerleri kırıp geçmek isterken...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
AFYONKARAHİSAR'DA TREN KAZASI! BARİYERLERİ KIRIP GEÇMEK İSTERKEN...

'da sürücüsü kapanan hemzemin geçidin bariyerini kırarak geçmeye çalışan kamyonet, trenle çarpıştı. Trenin metrelerce sürüklediği kamyonetteki sürücü yaralandı.

, saat 08.00 sıralarında Çobanlar ilçesi yakınlarındaki bariyerli hemzemin geçitte meydana geldi. Uğur Ç.'nin kullandığı 03 PT 378 plakalı, bir ekmek fabrikasına ait kamyonet, kapanan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdi.

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