06 Şubat 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'a kar geliyor | Meteoroloji'den çığ uyarısı | 6 Şubat 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
İSTANBUL'A KAR GELİYOR! METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

6 Şubat 2020 Perşembe günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 'da akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca 'nun doğusu ile 'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönde uyarıda bulundu. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Şubat 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, , 'nun batısı ile , , ,, , Adıyaman, G. Antep, Kilis, ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve 'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; , Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, , Karaman ile 'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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