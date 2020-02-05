İzmir’de anne ve çocuğun katledildiği cinayetin detayları ortaya çıktı!
İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemel'in katil zanlısı olarak komşuları gözaltına alındı. Alt kat komşusu Ş.E.'yi sol kulağındaki ezik ve kan ile burnundaki çiziğin ele verdiği ortaya çıktı. Çifte cinayette hırsızlık şüphesi üzerinde durulurken şüphelinin ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi.
Olay, dün sabah Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Çocuk ağlama sesi gelen Suriyeli ailenin oturduğu daireye kapısı açık olan kapıdan giren binada oturanlar, 5 aylık hamile olan Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde buldu.
Annesinin yanı başında sürekli ağlayan 2 yaşındaki çocuğu alıp, dışarı çıkan komşular hemen polisi aradı.
ANNE VE BİR OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ
Adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları araştırmada, başka bir odada da 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay sırasında inşaat işçisi eşi Halil Muhammed'in işte olduğu saptanan anne ve oğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KULAĞINDA KAN İZİ VE BURNUNDA ÇİZİK OLAN KOMŞUYA GÖZALTI
Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda da Suriyeli ailenin alt kat komşusu Ş.B. gözaltına alındı.
Polisin kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çiziği fark edip, gözaltına aldığı Ş.B.'nin ifade işlemine henüz başlanmadığı öğrenildi.
HIRSIZLIK ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Manar Alahmed'in kolundaki altın bileziklerin alındığının ortaya çıkması üzerine polisin hırsızlık şüphesi üzerinde durduğu çifte cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
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