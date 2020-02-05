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İstanbul Esenyurt'ta taksici dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
İSTANBUL'DA TAKSİCİ DEHŞETİ! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

'ta iddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. Polis hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanıyordu. Sabaha karşı tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

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