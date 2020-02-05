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Son dakika: Erzurum'da halk otobüsü devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
ERZURUM'DA HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Son dakika haberi... 'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

'da Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı halk otobüsünün, Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza sonrası 112 ve ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Son dakika: Erzurum'da halk otobüsü devrildi! SON DAKİKA: ERZURUM'DA HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ!

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

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