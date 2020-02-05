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Balıkesir'de dehşet! Annesini bıçaklayıp...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
BALIKESİR'DE DEHŞET! ANNESİNİ BIÇAKLAYIP...

'in ilçesinde, (20), annesi 'ı (42) bıçakladıktan sonra oturdukları apartmanın 4'üncü katından atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Camivasat Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun karşısında bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre ile kızı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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