Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar çalışması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. tüm hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ), kış hazırlıklarını tamamladı.
HEAŞ, olumsuz hava koşullarıyla oluşabilecek durumlara karşı, karla mücadele için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 10 adet çekerli tip kombine kar küreme aracı, 7 adet kompakt tip kar küreme aracı, 4 adet çok maksatlı apron küreme aracı, 4 adet buzlanmayı önleyen sıvının bulunduğu de-icing sıvı serpme aracı, 4 adet körük arasına giren çok maksatlı kar küreme aracını ve 1 adet kar püskürtme aracını hazır bekletiyor.
HEAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm karla mücadele araçlarının bakımlarının yapıldığı ve kar yağışı esnasında ekiplerin bu araçlarla birlikte 24 saat boyunca pist, taksi yolları ve apronu temizleme çalışmaları yapacağı öğrenildi.
PİST 30 DAKİKADA TEMİZLENECEK
32 adet karla mücadele araçlarını pisttin çeşitli noktalarında hazır olarak bekleten ekipler, kar yağışı sırasında pistlerin ve taksi yollarının buzlanmaması için 240 ton buz önleyici-buz çözücü sıvı malzeme hazır halde bekletiliyor.
Ekipleri kar yağışı sırasında karla kaplanan pisti 30 dakika içerisin de uçuşa hazır hale getirmek için hazırlıklarını yürütüyor.
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