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Balıkesir'deki fırtınada 5 katlı binanın çatısı uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
BALIKESİR'DEKİ FIRTINADA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

Türkiye sert ve soğuk havalara teslim olurken, 'deki fırtınada 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatını yola yıkılırken, kimseye bir şey olmaması sevindirdi.

'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.

Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü.

Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.

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