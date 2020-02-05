Balıkesir'deki fırtınada 5 katlı binanın çatısı uçtu
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Türkiye sert ve soğuk havalara teslim olurken, Balıkesir'deki fırtınada 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatını yola yıkılırken, kimseye bir şey olmaması sevindirdi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.
Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü.
Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da taksici dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar çalışması
- Van'dan 2 kişinin üzerine daha çığ düştü
- İstanbul'a kar geliyor! Sıcaklık 20 derece düşecek
- Beden dersinde feci ölüm!
- Meteoroloji'den İstanbul için art arda uyarılar! Dolu geliyor...
- Turuncu uyarı verilmişti! Yağış başladı
- Başkan Erdoğan Van'daki çığ felaketi hakkında bilgi aldı
- Müge Anlı canlı yayında şaşkına döndü
- İzmir’de anne ve çocuğun katledildiği cinayetin detayları ortaya çıktı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!