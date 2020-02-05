Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara'ya kar uyarısı | 5 Şubat 2020 hava durumu
5 Şubat 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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