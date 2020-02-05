05 Şubat 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara'ya kar uyarısı | 5 Şubat 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
METEOROLOJİ'DEN MARMARA'YA KAR UYARISI

5 Şubat 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, 'in batısı, Doğu ve ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, 'in batısı, Doğu ve ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve çevreleri ile 'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, , ve 'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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