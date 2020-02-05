İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri | İptal edilen seferler hangileri?
Son dakika haberine göre; Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferlerin iptal edildiği son dakika olarak açıklandı. İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
ŞEHİR HATLARI
07:30 Beşiktaş-Büyükada
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
BURSA'DA TELEFERİK SEFERLERİNE ARA VERİLDİ
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.
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