05 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Son dakika haberine göre () 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi.

() 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.30 Bursa (Mudanya)- (Eminönü/) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

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