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Son dakika: İstanbul Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
İSTANBUL'DA KORKUNÇ KAZA! ÖLÜ VE YARALI VAR

Son dakika haberi... İstanbul 'de bir kamyon önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaraladı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri sonrasında yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı.

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM'DE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza sonrası her iki kamyon da çekicilerle yol kenarına alındı.

Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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