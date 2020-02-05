Kar topu oynarken yanmışlardı... Nedeni belli oldu!
Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişler ile ilgili alınan numunelerde P.H. parametresi en yükseği 12-13 aralığında olan "alkali" özelikte madde belirlendi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, "Analiz raporu doğrultusunda, "birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında soruşturmayı yürütüyor." açıklamasında bulundu.
AFAD İl Müdürlüğü tarafından çocuklardan alınan pantolon, ayakkabı ve çorap ile okul bahçesinden alınan su örneklerinin, İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderildiği Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Laboratuvarındaki analiz sonuçları açıklandı.
Okul bahçesinden alınan su örneklerine ilişkin analiz raporlarında, "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, amonyak, potasyum oksit ve kalsiyum oksit gibi sulu çözeltileri 'alkali' özellik gösterebilir. Bu çözeltiler, cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluştuğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddelerin konsantrasyonu ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterir." ifadesi kullanıldı.
Vücutlarında tahriş lekeleri oluşan çocukların pantolonlarından alınan parçalar üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan analiz raporunda ise şunlar kaydedildi:
"Pantolonun herhangi bir leke bulunmayan ve kuru olan bel bölgesinin su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 7, paçalarındaki nemli ve beyaz lekelerde P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, pantolonun nemli ve beyaz lekeli paça kısmının, 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir."
Çocukların ayakkabılarının incelenmesi sonucu hazırlanan analiz raporunda da numunede P.H. değerinin 10,4 olarak tespit edildiği belirtildi. Raporda, öğrencilerin çoraplarında da P.H. değerinin 10,3 olarak belirlendiği anlatıldı.
Analiz raporları, soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
"Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma yürüten Başsavcılık, okuldaki güvenlik kameralarının görüntüleri, okul idaresi yöneticileri beyanları ve okuldan alınan su ile sağlık kuruluşlarının numune sonuçlarına göre soruşturmayı genişletti.
Öte yandan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde doku nakli yapılan Berat Sardoğan'ın da geçen hafta taburcu olduğu ve 8 Şubat'a kadar rapor verildiği bildirildi.
OLAY
Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak'ta teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından koyu renkli tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların birçoğu taburcu edilmişti.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri almış, herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmişti.
Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan çocuklardan Berat Sardoğan, AFSÜ Hastanesinde ameliyat edilmiş, ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledilmişti.
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