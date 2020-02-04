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Son dakika: TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafiği kilitleyen kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İSTANBUL'DA TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA

Son dakika haberi... Otoyolu girişinde yaralamalı meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Otoyolu girişinde yaralamalı meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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