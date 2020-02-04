Son dakika: TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafiği kilitleyen kaza
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahale kamerada
- Otobüste 107 bin liralık döviz buldu
- Doktoru darp eden hastayla ilgili karar!
- Kanser hastaları için saçlarını bağışladılar
- Kanal İstanbul çevresindeki yabancı ajanlar kim?
- Erzincan'da kar ulaşıma engel oldu
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
- Bolu'daki sağanak sonrası 14 evi su bastı
- İstanbul'da koronavirüs alarmı!
- Oteldeki düğünde cinsel saldırı skandalı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!