Oteldeki düğünde cinsel saldırı skandalı!
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası emniyeti harekete geçirdi. Cinsel saldırıda bulunan kişi yakalanıp tutuklandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulundu.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrasında saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cinsel saldırıda bulunan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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