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Marmaris'te gece yarısı korkutan deprem | Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
MARMARİS'TE GECE YARISI KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'de, 'nın ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

'de, 'nın ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Dodecanese'nin 80 kilometre, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında saat 05.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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