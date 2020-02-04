Marmaris'te gece yarısı korkutan deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Son dakika haberine göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80 kilometre, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında saat 05.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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