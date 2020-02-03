Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 02.44 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 02.44 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.03 02:44:03 37.4588 37.2388 5.1 -.- 3.6 3.6 YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.02.03 02:40:37 38.9830 27.8657 8.7 -.- 3.2 3.2 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:39:13 38.9753 27.8638 8.9 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:25:06 39.0840 27.8405 8.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:21:13 39.1058 27.8397 9.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:18:34 38.9623 27.8557 10.7 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:09:45 38.9712 27.8730 7.9 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:07:32 38.9628 27.8655 11.7 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:04:40 38.2672 42.7897 5.1 -.- 1.9 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2020.02.03 02:02:21 39.0023 27.8658 10.2 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 02:00:38 35.1193 28.0437 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.03 01:50:23 39.1248 27.8533 8.8 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.03 01:45:33 38.2835 38.8138 5.0 -.- 2.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.03 01:39:21 39.0267 27.8070 5.2 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 01:07:35 35.2103 27.8172 7.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.03 01:04:59 38.2513 42.7995 5.0 -.- 3.3 3.4 TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2020.02.03 01:00:58 35.1355 27.7380 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.03 01:00:18 39.0093 27.8442 10.6 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:52:01 38.9962 27.8727 2.3 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:40:42 39.0602 27.7982 4.6 -.- 1.6 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:34:46 38.1808 42.8013 5.2 -.- 2.1 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.02.03 00:28:07 38.3890 39.1230 2.2 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.03 00:24:39 38.9980 27.8955 3.5 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:17:32 39.0070 27.8845 2.6 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:14:00 38.9700 27.8498 10.3 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:13:14 38.9657 27.8812 20.3 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:10:15 38.9835 27.8700 5.4 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.03 00:05:15 38.9743 27.8862 10.2 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel.
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