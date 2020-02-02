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Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2020
AŞIK VEYSEL’İN KIZI VEFAT ETTİ

Ünlü halk ozanı 'in büyük kızı , 85 yaşında vefat etti. Zehra Başer’in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

'in çocuklarından en büyüğü olan Başer, tedavi gördüğü Ankara Koru Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Aşık Veysel'in kızı Başer'in defnedileceği Sivrialan köyünde hazırlıkları inceledi.

'in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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