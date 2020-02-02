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Manisa'da 4,6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2020
MANİSA'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'dan yapılan açıklamada, Akhisar'da saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

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