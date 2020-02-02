Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden hava durumu uyarısı! (2 Şubat 2020 hava durumu..."
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
Son dakika haberi... Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul için kar yağışı tarihi de verildi. 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece arası düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
&NBSP;İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Öte yandan İstanbul için kar yağışı tarihi de verildi. 6 Şubat 2020 Perşembe günü hava sıcaklığının gece düşmesi ile İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.
Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11
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