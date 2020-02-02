Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden hava durumu uyarısı! (2 Şubat 2020 hava durumu..."

Son dakika haberi... Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul için kar yağışı tarihi de verildi. 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece arası düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Öte yandan İstanbul için kar yağışı tarihi de verildi. 6 Şubat 2020 Perşembe günü hava sıcaklığının gece düşmesi ile İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11



