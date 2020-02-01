Malatya'daki hastanede deprem paniği kameralara yansıdı!
6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi anında yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Deprem anında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan korku dolu dakikalar da kameralara saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz cuma günü yaşanan şiddetli depremin en fazla hissedildiği illerin başında yer alan Malatya'da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan deprem anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Depremin meydana geldiği saat 20.55'de acil serviste muayene için bekleyen vatandaşlar sarsıntı ile birlikte dışarı koşmaya başlıyor. Panik havasının yaşandığı görüntülerde birçok vatandaş korku ile dışarı doğru kaçarken, bazı vatandaşlar ve çalışanlar ise soğuk kanlılıklarını koruyarak yerlerinden ayrılmadıkları görülüyor.
BALKONDAN ATLADILAR
Öte yandan deprem sonrası yaralanan vatandaşların da tedavileri sürüyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan hastalar o geceyi anlattı. Bazı vatandaşlar deprem anında korku ile balkondan atladığını bazıları ise kaçarken merdivenden düştüğünü söyleyerek, yaşanan şiddetli depremi halen unutamadıklarını ifade etti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise deprem sonrası hemen hastaneye geldiklerini ve önlem aldıklarını belirterek, "Acil serviste depremin ilk saatlerinden itibaren çok yoğun bir hasta başvurusu yaşandı" dedi. Deprem sonrası kriz koordinasyonu ile tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aktürk, tüm personeli de depremin ilk dakikalarından itibaren göreve çağırdıklarını söyledi.
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