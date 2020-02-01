Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Plan yapanlar dikkat | 1 Şubat 2020 hava durumu
Giriş Tarihi: 01.02.2020
1 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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