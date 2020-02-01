01 Şubat 2020, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Plan yapanlar dikkat | 1 Şubat 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2020
METEOROLOJİ'DEN UYARI! PLAN YAPANLAR DİKKAT...

1 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, ( ve dışında), , Doğu Anadolu'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, ( ve dışında), , Doğu Anadolu'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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