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Adana'da vahşet! Paramparça halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
ADANA'DA VAHŞET! PARAMPARÇA HALDE BULUNDU

- kara yolu üzerinde paramparça halde kadın cesedi bulundu. Araç çarpması sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.

Alınan bilgiye göre, - kara yolu 30. kilometre yakınlarında yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları gören sürücüler durumu polise bildirdi.

CESEDİN BAZI PARÇALARI BULUNAMADI

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler bazı beden parçalarını ise bulamadı.

ARAÇ ÇARPMASI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.
Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Kurumu morguna kaldırıldı.

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