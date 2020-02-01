Üniversite öğrencisi tuvalette doğurup kaçtı!
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Devlet hastanesinde bir üniversite öğrencisi 7 aylık bebeğini tuvalette doğurarak kaçtı.
Akıllara durgunluk veren olay Kapaklı Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, 21 yaşındaki İ.A., evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Ailesini ziyaret amacıyla Kapaklı'ya gelen genç kız, 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede sancılanan genç anne tuvalete giderek doğum yaptı.
Edinilen bilgilere göre, doğumun ardından çocuğu tuvalette bırakıp kaçan anne, hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalandı. Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürerken, doğumun hemen ardından ölen bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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