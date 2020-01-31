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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI!

Son dakika haberine göre; 'nda feci bir meydana geldi. 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

, saat 03.30 sıralarında 'nun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. istikametine giden idaresindeki 63 FC 474 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Bu sırada arkadan gelen 3 yolcu otobüsü, bir araç ve bir TIR birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kazada, kapısı açılıp yola savrulan TIR'ın sürücüsü Mehmet Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinden birinin şoförü Yüksel Avcı ise araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM'in istikameti ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapalı olan yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

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