TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
Son dakika haberine göre; TEM Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Korkmaz idaresindeki 63 FC 474 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Bu sırada arkadan gelen 3 yolcu otobüsü, bir hafif ticari araç ve bir TIR birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kazada, kapısı açılıp yola savrulan TIR'ın sürücüsü Mehmet Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinden birinin şoförü Yüksel Avcı ise araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapalı olan yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
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