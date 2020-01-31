31 Ocak 2020, Cuma
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Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
BÖYLE YAKALANDILAR!

Aydın’ın ilçesi açıklarında görevli ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası 'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi açıklarında görevli Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 ve 3 uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası 'ne teslim edildi..

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