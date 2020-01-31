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Şehit Cennet Yiğit'in ailesinden duygulandıran bağış!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
ŞEHİT AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN BAĞIŞ!

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gecesi FETÖ'cü hainler tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekatçı komiser yardımcısı 'in Kayseri Bünyan'daki ailesi, devletin kendilerine verdiği Ankara'daki dairelerini Türk 'a bağışladı.

Şehit babası , "Kızım Cennet çok yardımseverdi. Çocukları çok severdi. Engelli çocuklara gidip kitap okur, öğrencilere ders çalıştırırdı. Kızımın bir vaadi vardı. Sürekli 'Ben çocukları okutacağım' derdi. 'dan sonra devletimiz 251 şehit ailesine 'da daire verdi. Eşimle birlikte o zaman biz bu daireyi 'Cennet için hayrat olarak kullanalım' dedik. Çünkü 15 Temmuz'da önünde kızımın DNA'dan cesedinin teşhis edilmesini beklerken bizimle çok yakından ilgilendi. Bu bizi o gün çok duygulandırdı. Ankara'dan dönünce de Kızılay'a bir miktar maddi yardımda bulunduk. depreminde de Kızılay canla başla mücadele etti. Eşim Huriye, Elazığ depreminin ardından 'artık zamanı geldi. Gün Kızılay'a sahip çıkma günü. Dairemizi Kızılay'a bağışlayalım' dedi. Bunun üzerine Ankara'daki daireyi Kızılay'a bağışladık, istediği şekilde tasarruf edebilir. Çünkü bir yerde oluyor oraya Kızılay koşuyor, sel oluyor Kızılay gidiyor, El bab'ta Afrin'de hep Kızılay var. Kızılay'ı siyasete alet edenler utansın. Biz şehit ailesi olarak her zaman Kızılay'ın arkasındayız. Biz bu bağışla kızımızın vadini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz Bizim arkamızda devlet var. Biz devletimizden memnunuz. Devletimizin bize yaptığının yanında bizimkisi bir hiç kalır" diye konuştu.



CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ
Eski CHP milletvekili 'ın televizyonda Kızılay'a saldırarak linç etmeye çalıştığını da belirten şehit Babası Yahya Kemal Yiğit "Çıkmış televizyona, Kızılay'ın 15 bin dolara merkez kiraladığını, çocukken zarf içinde para yardımında bulunduklarını falan söylüyor. Bu adam şimdiye kadar Kızılay'a kaç lira para yardımında bulunmuş. Söylesin parasını ben ona iade edeyim. Çünkü böyle zor bir günde Kızılay'ı hedef alanların yardımına bu milletin ihtiyacı yok. Ne kadar yardım ettiyse gelsin parasını benden alsın" diye konuştu.

ÜÇ ARKADAŞ BİRLİKTE ŞEHİT OLDULAR
15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan komiser yardımcısı , 23 yaşında ve henüz 10 aylık polis memuruydu. Resim Bölüm Öğretmenliği bölümünde öğrenciyken Polis Akademisi'ni kazandı iki okulu birlikte bitirdi. Cennet, darbe girişimi sırasında resim öğretmenliği bölümünden sınıf arkadaşı da olan komiser yardımcısı Gülşah Güler ve İç Mimarlık'ta okurken polis olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay ile birlikte mühimmat almak isterlerken şehit oldu.

Sabah

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