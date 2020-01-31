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Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık hakkında karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN SANIK HAKKINDA KARAR

Son dakika haberi... 'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen 'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tahliye edildi.

'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen 'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tahliye edildi.

Detaylar geliyor...
Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında BEŞİKTAŞ’TAKİ BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN GÖZALTINDA

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