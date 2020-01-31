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Son dakika: Suç makinesi Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
SUÇ MAKİNESİ HAKKINDA KARAR!

Son dakika haberi... İstanbul 'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan , duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan , duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.

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