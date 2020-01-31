Son dakika: Suç makinesi Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı!
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
Son dakika haberi... İstanbul Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.
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