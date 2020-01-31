Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak ve kar uyarısı geldi | 30 Ocak 2020 hava durumu
31 Ocak 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Ocak 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Elektrikle balık tutma isteği sonu oldu
- Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
- Ankara'da etkili kar yağışı
- Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Pars'tan terör örgütüne darbe
- Otomobil denize uçtu bir kişi hayatını kaybetti
- Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
- İki ilçede okulların açılma tarihi uzatıldı
- Şehit ailesinden anlamlı hareket! Evlerini Türk Kızılaya bağışladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?