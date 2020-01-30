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Son dakika: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

15. Bölge Müdürlüğü, , , , 'ın batısı ile 'nın doğusunda cuma günü kuvvetli beklendiğini açıklayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre cuma 'nun doğusunda , , , 'ın batısı ile 'nın doğusunda kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı |Video METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI |VİDEO

Açıklamada, "Yağışların yarın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği ve cumartesi sabah saatlerinde bölgede etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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