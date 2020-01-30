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Mersin’de otomobil denize uçtu bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
OTOMOBİL DENİZE UÇTU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, (23) 33 T 8035 plakalı otomobiliyle deniz kenarına geldi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, personeli ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobili aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı. Araç içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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