Malatya'nın 9 ilçesinde okullar tatil edildi
6,8 şiddetindeki Elazığ depremi sonrası Malatya Valiliği eğitime verilen ara hakkında yeni bir açıklama yaptı. Malatya Valiliği, 9 ilçede daha okulların tatilinin uzatıldığı açıkladı.
Malatya Valiliği, 9 ilçede daha okulların tatilinin uzatıldığı açıkladı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi.
Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ'daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya'da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
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