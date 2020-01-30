Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Kilis’te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30- 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle araçların sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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