30 Ocak 2020, Perşembe
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Eminönü'nde bir iş yerinde yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
EMİNÖNÜ'NDE BİR İŞ YERİNDE YANGIN!

'nde bir iş yerinin çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

'nde bir iş yerinin çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Eminönü Tahtakale'de bir binada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Tarihi 'nin yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

BİR ÇOK NOKTASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yükselen alev ve dumanlar Tarihi Yarımada'nın bir çok noktasında görüntülendi. Alev alev yanan binaya itfaiye müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.

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