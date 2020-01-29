Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve yağmur uyarısı geldi | 29 Ocak 2020 hava durumu
29 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Ocak 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak,Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyıları ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ile Hatay çevrelerinin gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak batısında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Çankırı ile sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları ile zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısının yağmurlu, Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
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