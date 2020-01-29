İstanbul'da milyonluk soygun! 1 milyon TL değerinde altını çalıp kaçtı

Küçükçekmece’de kuyumcuya giren 7 kişilik çete filmleri aratmayan soygun yaptı. Kuyumcuya bitişik olan dükkanın duvarını matkapla delip içeri giren soyguncular 1 milyon TL değerinde altını çalıp kaçtı. Dükkan sahibi Ömer D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti.

Olay, Küçükçekmece'de 27 Kasım gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım'da kuyumcu dükkanına gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı soygunu gerçekleştirmekten vazgeçti. 7 soyguncu 27 Kasım'da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkana geldi. 2 soyguncu araçta beklerken diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. Diğer soyguncular ise kuyumcunun yan tarafında bulunan bez dükkanının kepenklerini açtı.