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Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SOKAK ORTASINDA İNTİHAR!

’nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Yusuf K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi.

HAYATA VEDA ETTİ

Yusuf K.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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