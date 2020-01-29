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3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini kesen Şişli kundakçısı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
ŞİŞLİ KUNDAKÇISI TUTUKLANDI

Şişli’de 3 keserek ’nde çıkartan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin 46 yaşındaki A. olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Şişli'de 3 keserek 'nde çıkartan şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde saat 05.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 'ta park halindeki üç otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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