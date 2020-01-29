3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini kesen Şişli kundakçısı tutuklandı

Şişli’de 3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini keserek Feriköy Paşa Mahallesi’nde yangın çıkartan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin 46 yaşındaki Ömer A. olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Şişli'de 3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini keserek Feriköy Paşa Mahallesi'nde yangın çıkartan şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde saat 05.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortanca Sokak'ta park halindeki üç otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.