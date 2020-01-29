3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini kesen Şişli kundakçısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
Şişli’de 3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini keserek Feriköy Paşa Mahallesi’nde yangın çıkartan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin 46 yaşındaki Ömer A. olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.
Şişli'de 3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini keserek Feriköy Paşa Mahallesi'nde yangın çıkartan şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde saat 05.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortanca Sokak'ta park halindeki üç otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!
- Milyonluk soygun! Filmleri aratmadı...
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Cenaze taşıyan otobüs alev alev yandı!
- Sokak ortasında intihar!
- Kan donduran olay! Cesedini köpekler yemiş
- Depremi gözyaşlarıyla anlattı
- Yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi!
- Aç bırakıp ölüme terk ettiler yaralı halde bulundu
- Ormanda onu gören gözlerine inanamadı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?