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Şehit Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
ŞEHİT OLÇOK'UN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un 90 yaşında vefat eden annesi 'un cenazesi toprağa verildi.

için Üsküdar'daki İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Olçok'un oğlu ve yakınlarının yanı sıra İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı 'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.





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