Çevrimtaş köyünde korkutan manzara
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar drone ile görüntülendi. Sarsıntıdan en çok etkilenen Çevrimtaş köyü tamamen yıkılırken köy yolunda büyük çatlaklar oluştu.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam edilirken bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti. Depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.
Sarsıntıdan en çok etkilenen bölge ise Çevrimtaş köyü oldu. Depremde tamamen yıkılan köyün yolunda da yarıklar oluştu. Artçılar nedeniyle yola müdahale edilemezken yoldaki büyük yarıklar ve çökmeler drone ile görüntüledi.
YARIKLARA MÜDAHALE EDİLEMİYOR
TRT'nin aktardığı habere göre, deprem sebebiyle düşen kaya parçaları var. Bu kaya parçaları kenara itilmiş durumda. Ancak yol sadece Çevrimtaş köyüne ulaşım sağlamıyor. Aynı zamanda Kösebayır, Kılıçkaya, Kalaba ve Doğanbağı köylerine de bu yolla ulaşım sağlanıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle yarıklara müdahale edilemiyor.
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