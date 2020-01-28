28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! "Saka"ları yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OPERASYON! BÖYLE YAKALANDI

'nda uyruklu bir yolcunun valizinde 5'i ölmüş halde 36 bulundu. Şüpheliye 94 bin 600 lira ceza kesildi. Sağ kalan 31 kuş, sağlık kontrolü sonrası doğaya salınacak.

Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ya gitmek üzere Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen bir yolcudan şüphelenerek valizinde arama yaptı.

5'İ ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU

Aramada karton kutular içine saklanmış 36 adet koruma altında olan bulundu.

Kuşlardan 5'inin öldüğü belirlenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü görevlileri kuşları teslim aldı.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Sakaları yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OPERASYON! "SAKA"LARI YURT DIŞINA ÇIKARMAK İSTERKEN YAKALANDI

DOĞAYA BIRAKILACAK

31 kuşun, sağlık kontrolü sonrası tekrar doğaya salınacağı bildirildi.





CEZA KESİLDİ

Polis merkezine götürülen Libyalı yolcuya koruma altındaki kuşları yurt dışına kaçırmaktan 21 bin 600 lira, Çevre Kanunu'na muhalefet ve ekosistemi bozmaktan 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN