28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskişehir'de operasyon! Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BUNU DA YAPTILAR! OYUN HAMURUNUN İÇİNDEN ÇIKTI

’de polisin düzenlediği kritik operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

OYUN HAMURUNA GİZLEDİLER!

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161,8 gram afyon sakızı, 336,38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.



HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden 2'si hakkında ' bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Sakaları yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OPERASYON! "SAKA"LARI YURT DIŞINA ÇIKARMAK İSTERKEN YAKALANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN