Eskişehir'de operasyon! Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
Eskişehir’de polisin düzenlediği kritik operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
OYUN HAMURUNA GİZLEDİLER!
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161,8 gram afyon sakızı, 336,38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.
Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
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