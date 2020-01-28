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Denizli’de silahlı kavga: 1 yaralı 3 gözaltı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SİLAHLI KAVGA PANİĞİ!

’de alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi kafasına tabanca kavgası ile vurularak darp edildi. Kavga esnasında tabancanın da ateş alması kısa süreli paniğe neden olurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pamukkale Bulvarı üzerindeki alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, içeride eğlenen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma ardından mekanın dışına taştı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Grup üyelerinden biri belindeki tabancayı çıkarak B.M., isimli şahsın kafasına silahının kabzası ile vurdu. Bu sırada tabanca ateş alınca büyük panik yaşandı. Kavgayı araya giren eğlence mekanı çalışanları ile diğer müşteriler ayırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede detaylı bir inceleme yaparken, yaralı şahıs ise ambulans ile .

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgaya karışan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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