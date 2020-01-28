28 Ocak 2020, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat | 28 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2020
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, , , Batı , Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve 'nun batısı ile ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Ocak 2020 Salı hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, , , Batı , Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve 'nun batısı ile ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile , ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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